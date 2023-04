Santa Croce Camerina. Approvati Bilancio di Previsione e Dup

Approvati ieri sera dal Consiglio comunale di Santa Croce Camerina il Bilancio di previsione triennale e il Documento Unico di programmazione. Due strumenti fondamentali di cui si dota la città ben prima della scadenza e che permettono una adeguata programmazione politica non solo sui servizi essenziali ma anche su temi strategici. “Il Dup 2023-2025 – spiega il sindaco Peppe Dimartino – è una guida strategica molto importante e costituisce l’elemento fondamentale per approvazione del bilancio. L’impegno dell’Amministrazione è stato orientato ad assicurare i servizi essenziali e alla realizzazione di tutti quegli investimenti, come quelli relativi al potenziamento della sicurezza in città, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nelle scorse settimane. Tra le novità che rientrano poi nel programma annuale delle opere pubbliche troviamo la riqualificazione urbana di piazza Faro a Punta Secca per 800 mila euro e la riqualificazione energetica degli edifici comunali per 500 mila euro, ed ancora la riqualificazione del Kennedy oltre al finanziamento delle aree gioco della scuola Psaumide e dell’immobile ex asilo nido. Nel Dup abbiamo messo una attenzione particolare al sociale e al supporto a famiglie e imprese con il mantenimento dei servizi del trasporto alunni, abbiamo incrementato le somme destinate all’assistenza domiciliare agli anziani, le spese per il servizio socio psico-pedagogico. Da quest’anno con il Dup è stato anche calcolato il tetto massimo per le nuove assunzioni”. Approvato, come accennato, anche il bilancio al termine di uno degli anni probabilmente più difficili sotto il punto di vista economico, a causa delle note vicende che hanno portato ad un innalzamento generale dei prezzi. “A causa di questo – prosegue il primo cittadino – molti progetti e opere già finanziati in passato hanno richiesto il reperimento di somme aggiuntive e si è dovuto fare uno sforzo ulteriore. Riteniamo che occorra guardare verso nuovi investimenti, soprattutto verso l’innovazione tecnologica e guardiamo con molto interesse alle opportunità che ci vengono offerte dal Pnrr per cui i nostri uffici, che ringraziamo, si sono attivati per intercettare i finanziamenti. Nonostante i riflessi della situazione internazionale, la programmazione risulta essere cospicua. Voci più importanti del bilancio sono quelle del personale, dello smaltimento rifiuti e della pubblica illuminazione. Abbiamo poi incrementato le spese per la manutenzione ordinaria dei beni comunali, e una spesa che non era prevista in passato, ovvero quella per il supporto all’ufficio tecnico comunale per 30mila euro per consentire di poterci meglio avvalere della progettazione del Pnrr che appunto riteniamo fondamentale”.

