Confcooperative e Legacoop Ragusa organizzano incontro con i candidati sindaco

Le centrali cooperative di Ragusa stanno calendarizzando una serie di incontri separati con i quattro candidati a sindaco del capoluogo ibleo e, nel contempo, auspicano che il dibattito in corso possa essere centrato sui tempi della cooperazione, del lavoro e della rigenerazione urbana. Ma non solo. Riflettori puntati anche sulle politiche sociali, sul mondo dell’agroalimentare, sulla valorizzazione dei beni monumentali, insomma su tutto ciò che attiene la forma cooperativa dell’aggregazione che, come è emerso anche durante il periodo della pandemia, ha messo in rilievo questo sistema imprenditoriale come vincente. Confcooperative e Legacoop Ragusa si stanno muovendo in questo senso e faranno in modo che i quattro candidati sindaco possano confrontarsi su queste tematiche di ampio spessore e di valore cruciale per lo sviluppo e la crescita della città. “Ci attendiamo – spiega il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – un confronto costruttivo con i quattro candidati a sindaco della città di Ragusa. Sono necessarie indicazioni essenziali per rilanciare ulteriormente i settori della cooperazione che toccano trasversalmente vari ambiti, dall’agricoltura all’edilizia, passando per il terzo settore. Ecco, sarebbe interessante ascoltare dai nostri candidati sindaco come intendono armonizzare tutti questi aspetti per favorire lo sviluppo sostenibile di Ragusa”.

