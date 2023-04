Ragusa-Catania. Espropriata casa e terreno per soli 37 mila euro

Gli hanno espropriato la casa in cui abita da tempo con la propria famiglia perché da lì deve passare l’autostrada Ragusa-Catania. In precedenza lo stesso proprietario della casa era stato rassicurato dal fatto che gli avrebbero espropriato solo il terreno e non anche l’immobile. Di recente, invece, il repentino dietrofront, per una proposta di indennizzo di appena 37.000 euro. Una circostanza che ha, ovviamente, gettato nella disperazione il proprietario della casa.

“L’importo offerto per l’esproprio (parliamo di una casa in regola di 65 mq, oltre ad ulteriori 30 mq di mansarda, 1000 mq di terreno con tanti alberi, pannelli fotovoltaici, siepi e spazio per i bambini con giochi) – spiega l’interessato – è di appena 37.000 euro. Con l’avvocato e un tecnico (le cui spese sono state a nostro carico) abbiamo proceduto ad una stima giurata del valore dei beni, che abbiamo presentato nei tempi concessi, ma senza riscontro. Abbiamo 2 figlie e ad oggi non sappiamo se e quando dovremo lasciare casa, e quanto denaro ci daranno per farlo”.

