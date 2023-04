Modica, manifesti affissi fuori dagli spazi. E’ polemica

Manifesti elettorali affissi fuori dagli spazi riservati, addirittura in pieno centro storico a Modica. La polemica s’infiamma, i manifesti sono stati già rimossi. Erano quelli della candidata a sindaco, Maria Monisteri, e del candidato al consiglio comunale, Paolo Nigro. Oggi abbiamo voluto andare a fondo a questa vicenda e l’ufficio affissioni ci ha chiarito. Martedì è mancato per ferie l’attacchino titolare e per quel giorno è stata destinata al servizio un’altra persona che, evidentemente, ha frainteso o non recepito le rigide indicazioni date dal responsabile e così, acquisendo manifesti elettorali, ha preso ad affiggerli ovunque, senza tenere conto degli spazi riservati alla campagna elettorale.

“Sono caduto anche io dalle nuvole – spiega Paolo Nigro -. Già ieri sera quando ci è stata segnalata la cosa con la Monisteri ci siamo subito prodigati per la rimozione. Io personalmente, in alcuni muri, ho provveduto ad eliminarli. Mi spiace ciò che è accaduto. Nei giorni scorsi avevo fatto richiesta per l’affissione, depositando manifesti e ricevuta di pagamento ma non immaginavo potesse accadere ciò”.

Qualche settimana fa stessa sorte era toccata ad un altro candidato sindaco, i cui manifesti erano stati affissi sui muri di Marina di Modica, nelle intersezioni, dove è categoricamente vietato apporre manifesti.

