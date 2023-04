Ieri seduta del Consiglio comunale di Modica

Si è tenuto ieri sera il Consiglio comunale a Modica in sessione ordinaria e pubblica con cinque punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con quindici consiglieri presenti. A inizio di seduta il Consigliere Civello ha chiesto dieci minuti di sospensione per un confronto con i colleghi di maggioranza. Al rientro sono stati presenti solo sette consiglieri per cui la seduta è stata rinviata di un’ora. Alle 20.20 il Presidente del Consiglio Comunale Carmela Minioto dopo aver convalidato la seduta con sedici consiglieri presenti, ha avviato i lavori con il primo punto all’ordine del giorno, quello concernente il conferimento della cittadinanza onoraria al Maestro Fulvio Creux, dopo aver letto la proposta di deliberazione e le relative motivazioni, non essendo intervenuto nessun consigliere, ha messo ai voti l’atto che è stato votato con quattordici voti favorevoli e tre astenuti. Dopodiché si è passato al secondo punto all’ordine del giorno, relativo al regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Sull’argomento è intervenuto il consigliere Medica che si è congratulato con i giovani proponenti che si muovono nel sociale per il bene comune, ritengo ha detto che la collaborazione tra le parti sia molto importante. Il Consigliere Caruso nella qualità di Presidente della Commissione ha voluto ringraziare i membri, la I Commissione per il lavoro svolto, mentre il Consigliere Spadaro Presidente della IV Commissione, ha presentato a riguardo due emendamenti con parere favorevole della commissione, proposti dal consigliere Floridia. Il primo relativo all’art. 18 comma 4, approvato all’unanimità. Il secondo, concernente l’art. 19, comma 2, anch’esso approvato all’unanimità. A questo punto il Presidente ha messo ai voti la proposta di deliberazione che è stata votata all’unanimità dei presenti. Prima di passare al terzo punto il Consigliere Belluardo ha chiesto dieci minuti di sospensione per confrontarsi con i consiglieri di maggioranza. Sulla richiesta di Belluardo, il consigliere Castello ha chiesto al Presidente di metterla ai voti, poi approvata con dodici favorevoli, tre contrari e due astenuti. Al ritorno in aula è mancato il numero legale per cui la seduta è stata rinviata come da regolamento di ventiquattr’ore.

