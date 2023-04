Calcio. Salvezza garantita per il Città di Comiso

Il Città di Comiso calcio si avvia senza paura verso l’ultima giornata di campionato di Eccellenza con la consapevolezza di aver acquisito la tanto agognata salvezza, obiettivo societario della stagione 2022/2023.

La salvezza matematica è giunta dopo la vittoria del Città di Comiso sul campo del Milazzo, giocata nell’anticipo del sabato 8 aprile presso lo stadio Marco Salmeri, match valido come quattordicesima giornata di campionato, girone B, ritorno.

Qui di seguito il risultato finale e marcatore

Milazzo 0- Città Di Comiso 1 (Leggio 16’ 2T)

“I novanti minuti di sabato pomeriggio sono stati il coronamento di una prestazione ottima, da un mese e mezzo circa la squadra sta giocando bene, è una squadra che ha trovato equilibri fisici, tattici, mentali- ha dichiarato mister Francesco Tudisco- “In questo momento siamo in grado di giocare contro qualsiasi squadra di questo campionato. La prestazione di sabato è stata importante, in un match in cui abbiamo dominato, e che si è concluso con una vittoria meritata e voluta.

Sono contento del capitano Leggio, il marcatore di sabato scorso, perché ha giocato bene, gol bellissimo costruito da una azione bellissima, e quindi sono molto soddisfatto per lui e per la squadra. Mi sento bene perché alleno un gran gruppo, dei bravi ragazzi, dei giocatori che hanno capito che la cultura del lavoro premia sempre, sono contento per loro. Io ho fatto il mio, ma non ci dimentichiamo che l’artefice di tutto è il direttore sportivo, ovvero colui che ha formato la squadra, quindi la salvezza è merito suo.

Domenica si svolgerà l’ultima partita di questa stagione calcistica, siamo felici di aver portato in porto la nave, che prima si trovava in brutte acque, e adesso la squadra è riuscita ad esprimere tutto il suo valore, ovvero quello di essere una squadra giovane e di qualità. In due mesi circa abbiamo accumulato quattro vittorie e un pareggio, quindi posso dire che la squadra ha espresso un ottimo calcio e ha meritato ampiamente la salvezza, poteva meritare anche di arrivare ai play off, ma purtroppo il tempo è stato troppo poco”.

