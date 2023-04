L’Unitre di Modica e la storia della musica italiana

Da giovedì 13 aprile alle ore 18, a Modica, nella sala del Granaio (via Castello) prende il via un’originale iniziativa della locale sede dell’Unitre, in collaborazione con l’Imes-Sicilia. “Musica e Storia. La canzone italiana del Novecento” si articolerà in tre incontri (al primo di giorno 13 seguiranno quelli del 27 aprile e 4 maggio) guidati da Giuseppe Barone e Marcella Burderi con Roberto Mavilla alla tastiera. La Storia della canzone italiana si presenta come un profilo intrigante e largamente inesplorato per riflettere sui processi di modernizzazione del Paese e sui mutamenti culturali dell’identità collettiva.

Dai canti dell’emigrazione e della Grande Guerra ai primi festival di Sanremo, dalla canzone napoletana ai cantautori, una carrellata di motivi ed interpreti accompagnerà l’analisi storica ed antropologica della società italiana.

Il tutto con l’obiettivo di conoscere e – perché no? – di cantare insieme. L’iniziativa, oltre che ai soci dell’Unitre, è aperta al pubblico.

