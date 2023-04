Comiso. Consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’asilo Mazzini

“Comiso si riammoderna e pensa alle nuove generazioni”. Ad affermarlo sono il sindaco, Maria Rita Schembari, e il suo vice sindaco, Roberto Cassibba, con delega ai lavori pubblici.

“Consegniamo oggi alla ditta esecutrice i lavori per il rifacimento, la ristrutturazione dalle fondazioni, e la creazione di altre sezioni presso la scuola materna “Mazzini”, sita in via Primo Maggio a Comiso – spiega il sindaco di Comiso-. Si tratta di un lavoro importante di consolidamento strutturale per cui abbiamo recepito un finanziamento PNRR di un milione e duecento mila euro, al quale abbiamo aggiunto una nostra compartecipazione di seicento mila euro, grazie a Cassa Depositi e Prestiti. Alla fine dei lavori – ancora Maria Rita Schembari – che dureranno un anno, consegneremo una scuola rinnovata secondo tutti i criteri di sicurezza, di vivibilità per i giovanissimi alunni, e con tre sezioni in più rispetto a quelle esistite finora. Grazie a questa radicale ristrutturazione, potremo anche eliminare i fitti passivi che avevamo per le scuole dell’infanzia. Comiso cresce – conclude il sindaco – si ristruttura, si ammoderna. Comiso pensa alle future generazioni”.

“ Come si fa a non essere soddisfatti del lavoro svolto da questa amministrazione – aggiunge il vice sindaco, Roberto Cassibba – per quanto riguarda l’edilizia scolastica, ma più in generale i lavori pubblici? Oggi è un giorno particolare che attendavamo da tempo e che si è concretizzato grazie alla programmazione messa in campo. In particolare per il Mazzini, e in tempi non sospetti- precisa Cassibba – avevamo effettuato con somme proprie del comune ammontanti a circa 14 mila euro, e tramite professionisti esterni, dei sondaggi per la verifica sismica dell’edifico. Grazie a questi sondaggi che sono stati propedeutici, siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento, oltre agli altri, che ha visto il Comune di Comiso ai primi posti in graduatoria. Siamo riusciti a realizzare molteplici interventi per l’edilizia scolastica, per un totale di 5 milioni di euro senza aggiungere gli otto milioni che saranno destinati al rifacimento totale della scuola Pirandello. Il nostro lavoro di programmazione che è iniziato subito dopo l’insediamento della giunta Schembari – ancora il vice sindaco- sta dando risultati. Sabato sarà presentato il progetto relativo alla messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII, alveo del torrente Cucca e arteria urbana notevolmente pericolosa quando piove, la prossima settimana aggiudicheremo i lavori per la realizzazione del cimitero di Pedalino e i lavori per la riqualificazione del centro storico grazie ad un altro finanziamento di un milione e cinquecento mila euro. In questi cinque anni – conclude Roberto Cassibba- abbiamo lavorato, progettato, programmato e cambiato il volto di questa città. Continueremo a lavorare ed a consegnare lavori fino all’ultimo giorno del nostro mandato che i cittadini ci hanno dato e ai quali stiamo dando risposte con il nuovo volto di Comiso”.

Salva