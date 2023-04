Alcamo. Ciokowine Fest: il vino incontra il cioccolato di Modica

Il Ciokowine Fest nasce da un’idea dell’Associazione Sts, che da statuto, ha l’obiettivo di creare e promuovere attività che possano contribuire allo sviluppo turistico del nostro territorio.

“Già dal primo incontro – sottolinea l’Associazione -con l’Amministrazione della città di Alcamo, abbiamo riscontrato un grande entusiasmo in merito all’idea proposta, ed è stato istituito, un tavolo tecnico permanente tra l’amministrazione della Città di Alcamo e l’associazione STS, con il coinvolgimento delle istituzioni della Città di Modica e del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP”.

L’obiettivo principale della manifestazione sarà il gemellaggio tra le Città di Alcamo e Modica, che facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica.

Al “Ciokowine” avverrà, inoltre, l’incontro tra le eccellenze delle due Città.

Modica con il suo rinomato “Unico” cioccolato, Alcamo con il suo Vino, famoso in tutto il mondo.

Il 13 Aprile alle ore 16.00 presso il teatro ” Cielo D’Alcamo ” ci sarà l’atto ufficiale del gemellaggio Istituzionale tra le Città di Modica e di Alcamo, al quale parteciperanno le Autorità dei due Comuni, il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP e personalità del mondo della cultura Siciliana.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

La manifestazione si svilupperà in quattro giornate dal 13 al 16 Aprile 2023.

Saranno quattro giorni “golosi”, che vedranno l’alternarsi di diversi eventi Enogastronomici e di Intrattenimento musicale, con spettacoli itineranti ed artisti di strada, un village con prodotti enogastronomici e artigianali Siciliani.

Ogni giorno, all’interno del Castello dei Conti di Modica si svolgeranno diversi live-show per tutti, perchè Ciokowine Fest è dedicato ai Winelovers e Chocolovers di tutte le età.

Nonostante il nome non è solo una festa per gli adulti, ma anche per i più piccoli e le loro famiglie.

Difatti l’antico portone del Castello si aprirà giovedì 13 Aprile alle ore 10.00 e tutte le restanti mattine fino al 16 aprile accogliendo gli alunni di alcune scuole alcamesi e nel week-end le famiglie ( fino ad esaurimento posti) con i Choco-school a loro dedicati e le choco lezioni golose e divertenti della Fabbrica del cioccolato, per proseguire alle 15.30 di ogni giorno, con lo spettacolo dell’opera dei pupi di Salvatore Oliveri (Castello solo su prenotazioni posti limitati).

Tutti i pomeriggi il Castello accoglierà i Chocolovers e winelovers più curiosi con Master-class e Cooking-show (solo su prenotazione) in cui verranno proposti originali ricette dolci e salate a base di cioccolato e in abbinamento con degustazioni guidate di Vino… e non solo.

Chiunque avesse voglia di pranzare, cenare o bere un buon bicchiere di vino all’aria aperta, godendo delle belle giornate primaverili e assaporando nuove esperienze eno-gastronomiche, potrà farlo per quattro giorni, dal 13 al 16 Aprile, al CIOKOWINE FEST.

Tutti gli eventi, le degustazioni guidate gli spettacoli ed il village si svolgeranno tra il “Castello” e l’antistante Piazza della Repubblica.