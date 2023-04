1^ messa a Modica di Mons. Rumeo: “Un vescovo che si vuole bene”

Prima messa a Modica per il nuovo vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo. L’ha celebrata nella chiesa di Santa Maria di Betlem in occasione della Pasqua, partecipando anche alla processione serale della “Madonna Vasa Vasa”. “E’ un vescovo che si fa subito voler bene”, ha esclamato alla fine il parroco, Don Antonio Forgione. Un applauso ha accolto questa esclamazione che Mons. Rumeo ha tenuto “bada”, prima che una sua concittadina, presente in chiesa, confermasse il suo spirito cristiano e aggiungendo “colpito dallo spirito divino”. Ed il vescovo ha simpaticamente replicato: “E allora Santo subito”. In apertura di celebrazione c’è stato il discorso di benvenuto da parte del parroco ed anche qui l’alto prelato non ha mancato di dimostrare la sua simpatia. “Ti ringrazio Padre Antonio – ha replicato -. Vieni qui, dammi un bacio”. Nella sua omelia Mons. Rumeo ha lamentato lo scarso numero di sacerdoti e la necessità che la Diocesi possa registrare nuove “chiamate”. Proprio su questo fronte, durante il gesto della pace, è sceso dal pulpitoo per salutare le autorità e, avvicinatosi al figlio dell’on. Ignazio Abbate, gli ha chiesto: “Tu cosa vuoi fare da grande? E il giovane: “Studio ingegneria!” “Bene – ha replicato il vescovo – abbiamo bisogno di preti-ingegneri”. In conclusione la Comunità ha donato un anello e una croce pettorale, oltre ad un libro in vernacolo della poetessa Silvana Blandino.

