Vittoria. Guardie Giurate e Polizia sventano furto in supermercato

Durante la scorsa notte, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, intervenivano prontamente presso un noto supermercato sulla S.S. 115.

Immediatamente allertato il Commissariato di P.S. di Vittoria, inviava in ausilio una volante con gli Agenti.

Le Guardie Giurate, arrivate per prime, rinvenivano l’infisso d’ingresso manomesso, ma nessuno nei dintorni, evidentemente, i ladri si erano dati alla fuga poco prima.

Poco dopo arrivavano gli Agenti di Pubblica sicurezza ed il responsabile del supermercato, ed insieme veniva effettuato un rapido controllo alla merce e non mancava nulla.

Immediatamente, venivano acquisite dagli inquirenti le immagini della videosorveglianza per le indagini del caso.

Salva