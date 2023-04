Calcio, in Eccellenza si decide tutto nell’ultimo turno

Alla Nuova Igea Virtus è bastata una rete di Franchina al primo giro di orologio per avere la meglio sul Santa Croce. Poker del Siracusa nella stracittadina contro il Real. Nel primo tempo mattatore è stato il martinicano Arquin autore di una doppietta mentre nella ripresa il Siracusa ha allungato con Iraci e nel finale ha chiuso i conti Belluso. I barcellonesi comunque comandano a quota 65 mentre gli azzurri sono attardati di una lunghezza. Per il salto in Serie D adesso saranno decisivi gli ultimi novanta minuti della stagione regolare anche se difficilmente gli igeani si faranno sfuggire questa ghiotta possibilità davanti al pubblico amico del D’Ancontres. La Nuova Igea ospiterà domenica prossima il Modica mentre i ragazzi guidati da Gaspare Cacciola giocheranno all’Angelino Nobile di Lentini contro la Leonzio. Sia la Leonzio che il Modica in classifica hanno gli stessi punti e lottano ancora per un posto utile nei play-off.

Il Città di Taormina è uscito sconfitto nella sfida tutta messinese contro la Jonica. Il Città di Comiso ha espugnato uno a zero il campo del Milazzo. Con lo stesso punteggio il Modica ha battuto uno a zero il Mazzarrone mentre la Nebros ha pareggiato uno a uno contro il Città di Acicatena già retrocessa in Promozione. Poker della Leonzio in casa della RoccAcquedolcese. Goleada del Palazzolo che ha battuto 7 a 0 l’Ispica già retrocessa. Nell’appendice dei play-out i gialloverdi allenati da Giuseppe Matarazzo si dovranno giocare a Santa Croce la permanenza in Eccellenza.

