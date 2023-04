Calcio, Al Modica basta un gol per battere il Mazzarrone

Modica-Mazzarrone: 1-0

Marcatore: 86′ Agoridin

Modica: Incatasciato, Musso (46′ Carpinteri), Guerci (58′ Vindigni), Misseri, La Cognata, Scrugli, Pappalardo (58′ Falco), Sangarè, Agodirin, Mincica, Prezzabile( 83′ Lorenzo) .All. Betta

Mazzarrone: Criscione, Dieme (87′ Dieli), Bellomo (89′ Gravina), Puglisi, Kieling, Tomasello (69′ Gomez), Tomarchio, Garufi (69′ Belecco), Bha (93′ Basso), Lo Giudice. All. Costanzo

Arbitro: Longo di Catania

Note: 81′ espulso Kieling per doppia ammonizione

Basta un gol di Agodirin al Modica per battere il Mazzarrone al “Vincenzo Barone”. I rossoblu regalano un successo per la Pasqua ai propri tifosi nell’ultima gara casalinga del campionato di Eccellenza. La rete è arrivata all’86’, con il settimo centro stagionale per l’attaccante e quando tutto faceva supporre in un risultato in bianco. Su calcio d’angolo di Mincica Agodirin in mezza rovesciata colpisce bene e batte Criscione. Ad inizio primo tempo i rossoblu avevano colpito un palo con Mincica.

Il Modica parte subito forte e con Prezzabile, al 1’, spreca da ottima posizione. Al 10’ ci prova Mincica ma la palla è appena a fuori. Al 29′ doppia occasione per i rossoblu, prima con Mincica che servito sulla sinistra da Scrugli entra in area e fa partire un tiro cross che Puglisi allontana davanti alla linea di porta. Sul prosieguo dell’azione Agodirin serve a rimorchio Musso che entra in area e tira in diagonale con Criscione che respinge con i piedi. Nella ripresa Modica tambureggiante ma il Mazzarrone resiste. Ci prova Sangarè al 35’ ma Criscione c’è. Poi gol liberatorio di Agoridin.

Le partite della 12^ giornata di ritorno

Jonica-Taormina: 2-1

Milazzo-Comiso: 0-1

Modica-Mazzarrone: 1-0

Nebros-Acicatena: 1-1

Rocca A.-Leonzio: 2-4

Santa Croce-Nuova Igea: 0-1

Siracusa-Real Siracusa:4-0

Palazzolo-Virtus Ispica: 7-0

La classifica

Nuova Igea 65

Siracusa 64

Taormina 59

Modica 51

Leonzio 51

Nebros 41

Mazzarrone 41

Jonica 40

Comiso 39

Real Siracusa 37

Milazzo 35

Rocca A. 35

Santa Croce 25

Palazzolo 25

Acicatena 17

Virtus Ispica 12 (-1)

Salva