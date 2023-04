Monterosso Almo. Domani festeggia la domenica di Resurrezione

Il giorno di Pasqua, il borgo Monterosso, come vecchia tradizione, viene svegliata di buon mattino dal suono festoso delle campane. Negli anni passati , come scrivono gli storici, c’era l’usanza in alcune famiglie di una simpatica quanto popolare tradizione . Al suono delle campane le mamme tralasciavano ogni faccenda domestica ed alzavano in alto i loro bambini gridando “Crisci, crisci, crisci ranni”, augurandosi che nella giornata della Resurezione di Cristo i loro figli potessero crescere in ottima salute. Dopo la solenne messa delle 10,30, celebrata dall’arciprete don Peppino Antoci alle 11,30 dalla chiesa di San Giovanni Battista ci sarà la ” Nisciuta ‘ro Re a Loria” . Contemporaneamente dalla chiesa di Sant’Anna uscirà la statua della Vergine Maria che andrà incontro al Cristo Risorto quasi ad “abbracciarsi” al centro di piazza San Giovanni. Dopo l’incontro le due statue si disporranno uno accanto all’altra . A questa scena molto suggestiva seguirà la processione. Le due statue seguite dalla banda musicale e da centinaia di persone, di cui tanti monterossani che abitano fuori sede rientrati appositamente per le feste pasquali, faranno il giro della principali vie del paese.

In serata alle 18,30 al Santuario ed alle19,30 alla Chiesa di San Giovanni Battista verranno celebrate due Sante Messe.

