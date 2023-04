Udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, per la morte del giovane modicano OrazioPio Iabichino, 21 anni, deceduto l’11 maggio 2021 in un incidente stradale avvenuto in Contrada Zappulla Gisana a Modica. Il magistrato ha ammesso la costituzione di parte civile dei genitori e dei familiari del giovane, rappresentati dall’avvocato Giovanni Di Pasquale, ordinando per la prossima udienza la citazione dei responsabili civili.

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato formulata dal Pubblico Ministero, il processo è stato rinviato al prossimo 6 Luglio. Imputato è A.C., il giovane conducente del mezzo, un trattore, sul quale si trovava la vittima, contro il quale è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale.

Iabichino avrebbe perso l’equilibrio precipitando sul selciato, dove aveva sbattuto la testa. In un primo momento era stato chiamato l’elisoccorso ma tutto si era rivelato inutile. Il povero giovane era deceduto.

