Allo studio una card per gli studenti universitari fuori sede per voli e affitti

Un fondo dedicato agli studenti universitari fuori sede per consentirgli di pagare l’affitto o di comprare i sempre più cari biglietti aerei per rientrare in occasione delle feste. E’ la proposta dell’Onorevole Ignazio Abbate, condivisa dal collega Carmelo Pace, che in questi giorni è in discussione presso l’Assessorato alla Famiglia e finalizzata a combattere una piaga che interessa tutti gli studenti universitari siciliani che sono iscritti presso gli atenei sparsi per tutta Italia. “Anche quest’anno – commenta l’Onorevole Abbate – in corrispondenza delle festività pasquali assistiamo ad un incremento dei prezzi dei biglietti aerei fuori da ogni logica. Si arriva al paradosso che un volo tra Milano e Catania costi più di un Milano – New York. A questo aggiungiamo il caro affitti che a seguito della pandemia hanno raggiunto costi proibitivi. Le famiglie sono costrette a sforzi economici non indifferenti e spesso devono rinunciare a trascorrere le feste con i propri cari proprio a causa dei costi troppo elevati. O peggio ancora devono rinunciare a far studiare i propri figli. Stiamo studiando, insieme all’Assessore Albano, una card da destinare, in base all’ISEE, agli studenti fuori sede da utilizzare per l’acquisto dei biglietti o il pagamento dell’affitto. E’ un aiuto concreto che come DC vogliamo dare ai nostri ragazzi e alle loro famiglie per dargli la possibilità di sentirsi come ogni altro studente italiano e non discriminati per tornare a casa a trascorrere le feste con la famiglia”.

