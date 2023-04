Ragusa, domiciliari per vice sindaco di Pachino e per assistente

Ammessi agli arresti domiciliari il vice sindaco di Pachino, Aldo Russo, 56 anni, e il suo assistente Giuseppe Di Martino, 68 anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa ha accolto la richiesta dei difensori dopo l’interrogatorio di garanzia e la convalida degli arresti. I due hanno lasciato, quindi, il carcere di Ragusa per raggiungere le rispettive abitazioni. La decisione del magistrato molto probabilmente è stata confortata dalla collaborazione dei due che, come detto in altro articolo, hanno risposto alle domande. I due sono accusati di concussione in concorso, perchè avrebbero intascato a Pozzallo una tangente di 25 mila euro da parte di un imprenditore modicano. Fu la Squadra Mobile a bloccarli in flagranza nel luogo stabilito per la consegna della somma, grazie alla collaborazione della vittima, contattata dal Russo dopo avere presentato istanza per una concessione edilizia a Pachino. Russo, reintegrato pochi giorni prima dell’arresto nella sua carica istituzionale, aveva avuto anche le deleghe per Affari Generali-Legale- Contratti-Servizi Cimiteriali-Bilancio–Tributi–Entrate– Attività Culturali -Polizia Municipale.

