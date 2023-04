Respinti dal TAR di Catania i ricorsi contro gli atti di affidamento del servizio idrico integrato ibleo alla società in house Iblea Acqua.

Lo ha deciso la camera di consiglio dell’organismo etneo, pronunciandosi definitivamente sul ricorso principale e per motivi aggiunti, proposti da IRETI SpA contro tutti gli atti di affidamento in house del servizio idrico integrato. La decisione è scaturita per totale carenza di interesse in capo alla società ricorrente.

