Acate. Gruppo Insieme ed il candidato sindaco Fidone

Intesa tra il Gruppo Insieme di Acate ed il candidato sindaco Gianfranco Fidone. Una intesa siglata tra il leader del movimento Giovanni Occhipinti ed il candidato sindaco Fidone. All’incontro era presente anche Eliseo Campagnolo che sarà presente nella lista di Fidone che si chiama Acate Puntop e a Capo.

Nel corso dell’incontro i tre si sono detti che prioritarie saranno le istanze volte alla valorizzazione turistica della città e, in particolare, di Marina di Acate. “Nei prossimi giorni illustreremo i punti programmatici per il rilancio di una località colpevolmente abbandonata nel passato e lasciata senza alcuna programmazione. E’ tempo di cambiare!” – ha detto il candidato alla poltrona di sindaco. Dal canto suo Giovanni Occhipinti dichiara: “Insieme è parte attiva della politica nei comuni. E così dopo Ragusa e Comiso non potevamo essere assenti ad Acate. Sono convinto che Eliseo Campagnolo si impegnerà al massimo in questa difficile campagna elettorale.

