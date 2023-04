Riviera Kamarina, nel vivo i lavori di rifacimento stradale

Sono entrati nel vivo, presso la Riviera Kamarina, i lavori di rifacimento stradale dopo che l’intera area, nello scorso mese di febbraio, era stata danneggiata dalla piena del fiume Ippari. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, chiarisce che “la Giunta Aiello si è messa subito all’opera affinché questa zona possa tornare fruibile il prima possibile. Abbiamo preso atto delle condizioni disastrose in cui versa il sito e stiamo cercando di portare a compimento, nel più breve tempo possibile, tutti i lavori che si sono resi necessari a causa delle calamità naturali che hanno interessato questo lembo di territorio. Stiamo lavorando a Vittoria e Scoglitti, entrambe le cittadine un cantiere a cielo aperto, per realizzare una serie di interventi e per dare risposte alla cittadinanza. A fronte di ciò, però – continua – abbiamo dovuto fare i conti con le avversità atmosferiche e con tutte le conseguenze che ciò ha comportato oltre che con il momento non proprio semplice che riguarda i lavori pubblici. Ci siamo messi subito in moto, comunque, nel caso della riviera Kamarina, per cercare le misure opportune di finanziamento al fine di potere immediatamente avviare l’azione di ripristino e quindi il rifacimento di tutta questa strada, la messa in posa dei massi, la ricostituzione del fondo e, a seguire, la posa dell’asfalto. A breve, dunque, sarà possibile constatare anche le operazioni per la finitura dell’intervento. Stiamo lavorando e siamo sempre qui sul posto”. “Il nostro compito – conclude l’assessore Nicastro – è quello di ricostruire la città ed è quello che stiamo facendo grazie alla guida del sindaco, l’onorevole Francesco Aiello. Non molleremo neanche di un centimetro. Eravamo consapevoli delle difficoltà ma ci siamo candidati proprio per questo. Con la buona volontà, con l’amore e la passione che abbiamo per questa città, ci daremo da fare per ricostruirla”.

