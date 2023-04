Corfilac, Firrincieli: “Comune Ragusa apposti cifra a bilancio per incidere nelle decisioni”

“Il Comune di Ragusa deve appostare in bilancio una cifra molto importante per il Corfilac, in modo da potere incidere nelle decisioni di questo importante ente di ricerca, che non può essere lasciato soltanto in balia delle decisioni della Regione”. Lo dice il candidato sindaco Sergio Firrincieli, convinto dell’importanza primaria del Consorzio per la ricerca nel settore della filiera lattiero-casearia e dell’agroalimentare. Ente che deve diventare di primaria rilevanza nella vita della città e più in generale della comunità ragusana. “Ringraziamo chi con tanta dedizione e passione ha avviato il Corfilac in questi anni – dice Firrincieli – ma quello che ci preoccupa e che quindi il Comune dovrebbe sostenere, è relativo soprattutto alle risorse per la promozione, alle iniziative didattiche con le scuole, l’apporto e l’ospitalità di ricercatori esteri, anche in maniera da portare avanti la cacioteca con eventi periodici che mettano in relazione la filiera lattiero-casearia con altre produzioni, e magari per riproporre una grande fiera come il Chees Art, che tanto lustro ha portato al nostro territorio. Il Corfilac può e deve diventare anche volano di sviluppo in chiave turistica, nell’ambito gastronomico e soprattutto nell’accoglienza e nella trasmissione delle nostre tradizioni sia alle generazioni future ma anche a chiunque venga a visitare il nostro territorio. Abbiamo in mente in questo senso di inserire gli eventi organizzati da questo ente, in un programma di manifestazioni che gestiremo tramite l’assessorato Turismo e cultura. Temiamo, difatti, che la Regione, solo per questioni politiche, cambiando la dirigenza, possa finire per disperdere questo patrimonio. Pertanto il Comune non può restare silente, deve partecipare anche del punto di vista economico in modo tale da tutelare tutte le attività e promuovere concretamente, così, il territorio”.

