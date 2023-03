Tentato furto in girarrosto di Modica. Condannato autore

Condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per il marocchino 23enne arrestato il mese scorso a Modica per il tentato furto ai danni di un girarrosto del centro storico. Il giovane era accusato di aver violato anche il Daspo urbano, ovvero il divieto di accesso a suo carico in determinate zone della città che era stato a suo tempo emesso dal questore di Ragusa. Il difensore aveva chiesto il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, richiesta accolta dal giudice del tribunale di Ragusa che ha applicato la pena. L’uomo è dunque già tornato in libertà. Intanto i furti continuano nel Modicano, in particolare nelle campagne e nelle zone periferiche, ai danni di private abitazioni e aziende agricole. Il fenomeno dei furti pare invece essersi allentato in centro e nelle zone nuove della città, dopo la lunga sequela di furtarelli e tentati furti che avevano provocato tensione e danni.

