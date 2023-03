Ragusa in Movimento. “Turisti in arrivo, Ibla da risistemare”

“Ci attendiamo, sinceramente, che, per i prossimi giorni, l’Amministrazione comunale abbia previsto un piano straordinario di riqualificazione almeno lungo le principali vie di comunicazione veicolare di Ibla dove, già da qualche giorno, si intravede qualche turista. Quindi, la stagione sta per iniziare e sarebbe indicato farsi trovare pronti, con un adeguato biglietto da visita”. Lo afferma il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale stigmatizza la situazione di perdurante sciatteria che si registra in alcune aree del quartiere barocco. “Lasciando stare la strada che dalla Ss 194 conduce sino al primo tratto della circonvallazione e che avrebbe bisogno di essere rifatta ex novo perché caratterizzata da una serie infinita di buche – continua Chiavola – sarebbe il caso di intervenire seriamente lungo la circonvallazione Ottaviano, dal tratto del primo parcheggio per chi arriva da via Risorgimento sino alla chiesetta del Santissimo Trovato. La strada, infatti, sembra costantemente alle prese con una certa precarietà, anche per quanto riguarda la manutenzione, e tutto ciò non aiuta a veicolare nella maniera migliore l’immagine di Ibla. La scelta infelice dei parcheggi, il recente problema legato al maltempo, la scarificazione dell’asfalto, poi sistemato seguendo una striscia, ma purtroppo non a regola d’arte, in prossimità della chiesa di Santa Maria Bambina, rendono il tutto estremamente problematico e ci chiediamo se è questo il modo di presentare la città antica. Sollecitiamo maggiore attenzione e auspichiamo che l’Amministrazione comunale metta gli operatori del settore nella condizione di potersi adoperare al meglio. Circostanza che, in questa delicata fase, dobbiamo dirlo non si avverte completamente”.

