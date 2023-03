Giornata Mondiale dello Sport 2023

Il 6 aprile è infatti la Giornata Mondiale dello Sport per lo sviluppo e la pace e in quest’occasione American Pistachio Growers – associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani – in collaborazione con mUp Research, ha condotto una ricerca* al fine di indagare il rapporto che i siciliani hanno con lo sport e nello specifico con l’alimentazione in vista degli allenamenti.

Secondo i risultati della survey, la diffusione della pratica sportiva in Sicilia è piuttosto elevata: quasi 7 siciliani su 10, infatti, dichiarano di fare sport abitualmente, e in particolare 1 intervistato su 3 lo pratica almeno 3 volte a settimana.

Nello specifico, sono diversi gli sport praticati dai siciliani: il 30% degli intervistati, ad esempio, preferisce darsi ai pesi e ai corsi in palestra oppure running e jogging, il 14% dei rispondenti pratica maggiormente il calcio, mentre il 13% preferisce il nuoto.

