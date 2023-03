Modica, “Una campagna fuori dal comune”

Una campagna fuori dal comune è un ciclo di incontri itineranti a Modica che inizierà l’1 aprile e si concluderà il 12 maggio. Con questi quattro eventi aperti a tutta la cittadinanza, Modicaltra vuole accendere i riflettori della campagna elettorale su alcuni temi: dal funzionamento del Comune e dei suoi organi alla possibilità di immaginare teorie e prassi alternative alla mobilità ordinaria, al consumo di suolo e all’abbandono degli spazi pubblici. Per ogni incontro ci saranno – tra gli ospiti – un professionista esperto del settore ed un amministratore che in quel determinato settore rappresenti (per la propria esperienza o per la città di riferimento) un’alternativa allo status quo.

Tra gli amministratori, saranno presenti Paolo Amenta (presidente dell’ANCI Sicilia e sindaco di Canicattini B.), Daniele Vimini (vicesindaco di Pesaro, prima città in Italia a realizzare una bicipolitana), Domenico Finiguerra (sindaco di Cassinetta di Lugagnano e primo, in Italia, ad approvare un piano urbanistico a consumo zero) ed Emanuele Tornatore (assessore ai beni condivisi presso il Comune di Bagheria). A questi si affiancheranno, in qualità di tecnici, Francesca Paruzzo (docente a contratto di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino), Carmelo Denaro (già ingegnere capo e dirigente del Comune di Modica), Ignazio Lutri (architetto e urbanista, membro del direttivo di Inarch Sicilia) e Pasquale Bonasora (presidente dell’associazione nazionale Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà).

Al termine di ogni incontro verranno presentati dei punti programmatici che i candidati sindaco/a potranno scegliere di sottoscrivere, con l’auspicio che diventino patrimonio comune.

Qui il programma dettagliato di “Una campagna fuori dal Comune”:

Sabato 1 Aprile – ore 19 – Teatro Don Bosco – Oratorio Salesiani

Che cos’è il Comune? Il futuro degli enti locali tra criticità e partecipazione

– Francesca Paruzzo, Docente a contratto di Diritto Costituzionale presso Università di Torino

– Paolo Amenta, Presidente Anci Sicilia

Giovedì 13 Aprile – ore 19 – Chiesa S. Paolo

Mobilità alternativa e sviluppo urbano. Pianificare, progettare, realizzare

– Carmelo Denaro, già Ingegnere capo e Dirigente del Comune di Modica

– Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro, prima città in Italia ad aver realizzato una bicipolitana

Venerdì 28 Aprile – ore 19 – Salone Don Bosco – S. Cuore

Consumo di suolo e rigenerazione urbana. Strumenti di pianificazione urbanistica a consumo zero

– Ignazio Lutri, Architetto e Urbanista, Inarch Sicilia

– Domenico Finiguerra, Sindaco di Cassinetta di Lugagnano e promotore del forum Salviamo il Paesaggio

Venerdì 12 Maggio – ore 19 -Scuola Servizi Sociali F. Stagno D’Alcontres

Beni comuni e riuso del patrimonio. Idee e percorsi verso l’amministrazione condivisa

– Pasquale Bonasora, Presidente Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà)

– Emanuele Tornatore, Assessore ai beni condivisi del Comune di Bagheria

