Giornate Fai di Primavera. Esclusa Scicli

Per la prima volta dopo 20 anni, a Scicli non si terranno le Giornate Fai di Primavera mentre sono confermate Modica e Ragusa.

“Non conosciamo le motivazioni che hanno portato la delegazione Fai di Scicli a interrompere il proprio impegno e non vogliamo entrare nelle dinamiche associative di un sodalizio privato. Tuttavia, come consigliere comunale – dice Caterina Riccotti – che ha svolto nella scorsa legislatura il gratificante ruolo di assessore alla cultura, non posso che esprimere il mio dispiacere e il mio appello affinché la tradizione della presenza del Fondo Ambiente Italiano a Scicli venga ripresa al più presto e che le Giornate Fai, di Primavera e di Autunno, tornino nel calendario degli eventi culturali che promuovano Scicli”.

La richiesta Fai nazionale e a quello regionale siciliano di porre le condizioni affinché si riprenda un cammino di impegno culturale, e al privato culturale di Scicli di trovare momenti di sintesi per recuperare una prestigiosa presenza.

