Liuzzo. Tante criticità e disagi al cimitero comunale di Comiso

Il candidato sindaco di Comiso, Salvo Liuzzo, ha diffuso sui social un video in cui mette in luce tutte le criticità che riguardano il cimitero cittadino. “Il sito – afferma Liuzzo – vive una situazione di assoluto degrado, sembra più una foresta amazzonica che un luogo che accoglie i defunti. Io ritengo che questo sia un fatto molto grave soprattutto perché si tratta di un luogo sacro dove i nostri concittadini vanno a trovare i loro cari defunti e ritengo pure che un cimitero tenuto in ordine e in stato di decoro rappresenti un importante biglietto da visita per la nostra città. Noi non promettiamo nulla di trascendentale, vogliamo semplicemente garantire, e credo che sia forse anche superfluo farlo, la manutenzione ordinaria. Questo è il minimo sindacale di cui l’amministrazione si dovrebbe occupare, cosa che dalle immagini è dimostrato che non viene fatta. A poco serve che l’assessore al ramo, Biagio Vittoria, dopo qualche ora dalla pubblicazione del mio video, abbia pubblicato un suo intervento per annunciare quali saranno i servizi che, sul fronte del decoro, saranno attuati. Non voglio fare polemiche ma ritengo che non ci sia bisogno delle segnalazioni di chicchessia per garantire gli interventi che normalmente dovrebbero essere posti in essere, cosa che, come testimoniano appunto le immagini, non è stato fatto”. “In questo momento, poi – aggiunge Liuzzo – devo dire che c’è un altro problema che riguarda i servizi cimiteriali: è quello delle tumulazioni in relazione al fatto che si fanno i conti con una carenza atavica di personale e, spesso, i parenti del defunto sono costretti ad intervenire personalmente per tumulare appunto il proprio caro, così come sono costretti ad intervenire anche i portantini che operano per conto dell’agenzia di pompe funebri impegnata in quel momento. Credo che anche dal punto di vista legale tutto ciò non sia molto corretto. Ecco perché noi, semplicemente, proponiamo le manutenzioni ordinarie che sono fondamentali per il ripristino di quelle strutture che si trovano in condizioni di assoluto degrado e soprattutto garantiremo il servizio fondamentale delle tumulazioni. I cittadini pagano le tasse con fior di quattrini e meritano di potere contare su dei servizi all’altezza della situazione”.

