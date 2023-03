Prosegue il Piano di manutenzione della viabilità provinciale

Un proficuo incontro a Palermo tra l’onorevole Giorgio Assenza, il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, l’assessore regionale per l’Economia Marco Falcone e l’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò. “Nel corso di due incontri separati – dichiara il Commissario Piazza – sono stati affrontati temi molto importanti per la valorizzazione del territorio ragusano e per la funzionalità dell’ente provinciale”.

“In particolare – prosegue – è stato risolto l’annoso problema riguardante la riscossione dei residui attivi derivanti dai lavori per le infrastrutture. Il LCC ibleo ha infatti eseguito numerose opere relative alla manutenzione della viabilità del territorio, in attesa del trasferimento delle somme assicurate dalla Regione tramite appositi decreti di finanziamento. Dall’assessore Falcone abbiamo ricevuto la rassicurazione dello sblocco della dell’iter amministrativo, ciò permetterà all’ente provinciale di incassare nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di euro”.

Altra importante novità riguarda la programmazione di ulteriori importanti lavori di manutenzione delle strade provinciali ragusane. “Grazie all’attenzione del Governo regionale, in particolare dell’assessore al ramo Aricò, sono state raggiunte intese per un piano di lavori alle strade provinciali, con un primo investimento programmato di circa 9 milioni di euro”.

