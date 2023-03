Violenza domestica a Ragusa. Due “ammonimenti” del Questore

La Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa ha notificato diverse misure di prevenzione, tra cui provvedimenti di ammonimento, Sorveglianza Speciale di P.S. e di Divieto di ritorno.

In particolare, in materia di reati relativi al cd. “codice rosso” sono stati notificati due ammonimenti per violenza domestica nei confronti di altrettante persone, di cui uno originario di Enna e l’altro un cittadino extracomunitario, entrambi da tempo residenti a Ragusa. L’attenzione della Polizia di Stato ha saputo cogliere gli elementi indicatori di atti di violenza non episodica in ambito familiare dei predettisoggetti nei confronti delle rispettive mogli; difatti,la delicata istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine della Questura, nel giro di pochi giorni si è conclusa con la notifica del provvedimento ai due soggetti maltrattanti, a tutela delle vittime delle condotte violente.

