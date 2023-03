Comiso. Al via rifacimento copertura della palestra Spallanzani

Approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’attuale copertura della palestra Spallanzani e il miglioramento sismico. L’annuncio arriva dal vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, e dal sindaco, Maria Rita Schembari.

“Sin dal nostro insediamento – commenta Cassibba- ci siamo impegnati per scrivere una nuova storia sulla città di Comiso. Una storia basata sul miglioramento e sulla realizzazione di opere di cui Comiso potrà fruire ma di cui è stata privata per anni. Il solco principale sul quale ci siamo mossi – ancora Cassibba- è stato quello di una totale rivisitazione dell’edilizia scolastica che , ad oggi, ha visto interventi importanti nelle scuole di competenza comunale. Per ciò che concerne la palestra Spallanzani adiacente alla scuola Monserrato, siamo stati i primi nella graduatoria regionale, su 444 comuni Italiani selezionati, ad ottenere, nell’agosto 2022, un finanziamento PNRR di 700 mila euro per il totale rifacimento della copertura attualmente ancora in eternit, del pavimento, degli spogliatoi e dell’intonaco ammalorato, e il miglioramento sismico. Avevamo dunque già preparato il progetto esecutivo che ci ha consentito di partecipare al bando e abbiamo atteso il decreto di finanziamento. L’iter è arrivato agli ultimi giri di boa. Una volta approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa, e conclusi i tempi tecnici per il bando di individuazione della ditta esecutrice, consegneremo i lavori. I giovani alunni della scuola Monserrato potranno fruire in una struttura sicura, rinnovata e realizzata con i requisiti delle moderne norme sull’edilizia scolastica. Gli studenti di Comiso, più in generale, avevano atteso troppi anni interventi migliorativi in edifici che oggi, per la maggior parte, possono essere considerati idonei allo studio. Nelle prossime settimane -conclude Roberto Cassibba – consegneremo alla città altri lavori di cui informeremo i cittadini, e non solo di edilizia scolastica”.

“Come insegnante innanzitutto e poi come primo cittadino – aggiunge Maria Rita Schembari – mi sono posta, assieme alla mia giunta, l’obbiettivo prioritario di un rinnovamento e un adeguamento complessivo degli edifici scolastici. Ho sempre avuto la certezza che i giovani abbiano il diritto di vivere i loro primi anni d’istruzione fondamentali a costruire tutta “l’impalcatura” della loro istruzione, in ambienti adeguati, confortevoli, sicuri, a misura di bambino. È proprio su questo, principalmente, che ci siamo concentrati. La palestra Spallanzani sita in uno dei quartieri più importanti della nostra comunità, aveva addirittura il tetto ancora in eternit. Per anni ed anni sotto la totale “distrazione” amministrativa, nessuno si era preso la briga di rendere salubre la struttura. Quest’opera che sta per essere realizzata – conclude il primo cittadino – non solo sarà fruita in un futuro prossimo, ma resterà in eredità anche alle future generazioni di studenti. Perché l’azione amministrativa di un governo serio della città, opera sempre in questa direzione: la visione futura”.

Salva