Presentata la “Settimana Santa ad Ispica”

È stato presentato ieri in conferenza stampa nella Sacrestia della Basilica di Santa Maria Maggiore ad Ispica il progetto di promozione della “Settimana Santa a Ispica”, nato a seguito di un tavolo tecnico organizzato dalla Proloco Spaccaforno che si contraddistingue quest’anno per la creazione di un unico piano promozionale di carattere regionale.

Tra gli attori principali quindi oltre alla Proloco, l’amministrazione comunale, l’arciconfraternita Santa Maria Maggiore, l’arciconfraternita SS. Annunziata e i parroci delle rispettive Basiliche.

“Dal tavolo tecnico – ha spiegato il presidente della Pro loco Spaccaforno, Giorgio Caccamo – è nata la volontà di creare il brand “Settimana Santa ad Ispica” attraverso un tema comunicativo che mette in primo piano gli Ex-Voto in cera come strumento per poter descrivere i riti della Settimana Santa. Il progetto vuole uscire fuori, inoltre, dallo schema locale. In questo senso sia gli spot diffusi da tv regionali sia il cartellone affisso all’aeroporto di Catania. Saranno programmate delle dirette streaming Giovedì Santo, Venerdì Santo e Domenica di Pasqua. Per questo è stata creata una pagina Facebook e Instagram.

La vera scommessa – ha concluso il Presidente Giorgio Caccamo – è quella di formare un comitato organizzativo che possa organizzare la Settimana Santa di comune accordo, permettendo alle confraternite di organizzare le iniziative in autonomia”.

Sarà inoltre allestita una mostra fotografica e di oggetti presso i locali della Società Operaia G. Garibaldi. La realizzazione del progetto è stata finanziata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e da numerose imprese locali.

“Tutto nasce – ha spiegato il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini – dal bisogno di unificare le manifestazioni in un unico itinerario e patrimonio. Ciascuno col proprio contributo riuscirà a rendere ancora più nota Ispica”.

Presente ieri anche Don Gianni Donzello, parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore. “È un momento – ha dichiarato Don Gianni Donzello – che ci consente di far conoscere le tradizioni vive e piene di passione che il nostro popolo ha sempre vissuto”.

Piero Rustico, Presidente dell’arciconfraternita di Santa Maria Maggiore, ha sottolineato l’importanza della cooperazione nell’ottica di crescita per la città. “Quello di oggi – ha infatti dichiarato – è un momento importante per la comunità perché è stato presentato un prodotto che permetterà di avere ricadute positive con un ritorno turistico ed economico, oltre a costituire una novità.”

Don Manlio Savarino, parroco della basilica SS. Annunziata ha ricordato l’importanza che questi riti hanno per i credenti.

“La Settimana Santa ancora una volta – ha spiegato – così come la liturgia, ci mette a contatto e ci fa rivivere il mistero della Morte e Risurrezione del Signore Gesù e lo fa nella cornice della Settimana Santa barocca tanto cara e al popolo ispicese. Il mio augurio è che ancora una volta si possa sperimentare la presenza di Dio nel Cristo Gesù nella vita di ogni giorno”.

Il Presidente dell’arciconfraternita SS. Annunziata, Gaetano Fidelio, ha sottolineato che nulla sarà modificato rispetto alle tradizioni.

“Questo progetto – ha detto Fidelio – ci aiuterà tantissimo a far conoscere le nostre tradizioni a cui teniamo tantissimo e di cui siamo i cultori. Staremo quindi molto attenti a come andranno le cose perché è giusto che le rappresentazioni vengono tutelate – ha concluso – in questo senso”.

