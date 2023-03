Pozzallo. Domenica mostra di Vespa d’epoca e gara di lentezza

I Vespisti Iblei invadono Pozzallo. Il 19 marzo sarà una domenica diversa per la cittadina marinara che sarà “invasa” da decine di esemplari di Vespa d’epoca che sosteranno in Piazza della Rimembranza a partire dalle prime ore della mattina e fino alle 13:00. La manifestazione è organizzata da I Vespisti Iblei e prevede, oltre alla mostra statica dei mezzi d’epoca, una speciale gara di lentezza con slalom tra i birilli a cronometro ed il concorso riservato alle Vespa dei vari decenni in esposizione. A decretare i vincitori saranno i voti espressi dai visitatori della mostra. La giornata in Vespa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pozzallo, sarà dedicata alla memoria di Peppe Rizza, pozzallese, socio dei Vespisti Iblei, recentemente scomparso, a cui tutti gli appassionati del genere vogliono tributare il giusto riconoscimento per quello che ha rappresentato. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti i possessori di Vespa, non necessariamente tesserati con un club. Basterà presentarsi a partire dalle 8:00, effettuare la registrazione e scegliere se partecipare sia alla mostra che alla gara o solo ad una delle due. Nel corso della mattinata ci sarà anche la benedizione dei mezzi effettuata da Don Salvatore Bella. L’occasione sarà anche propizia per presentare l’evento dell’anno più atteso in Vespa, ovvero il giro della Provincia giunto quest’anno alla sua terza edizione.

