Giarratana. Iniziati i primi interventi di ripristino strade esterne dopo il ciclone Helios

Dopo il ciclone Helios del 9, 10 e 11 febbraio scorso gli uffici responsabili in queste settimane sono stati impegnati in una puntuale attività di conta e calcolo dei danni a seguito delle piogge dello scorso mese. Nell’immediato la giunta comunale ha deliberato lo stato di emergenza per tutti gli consequenziali. In questi giorni, dopo una attenta attività di ricognizione delle somme necessarie svolta dal Sindaco Lino Giaquinta, sono stati avviati i primi interventi, che saranno realizzati con somme a valere sul bilancio.

I primi interventi riguardano la messa in sicurezza di alcune strade comunali (Liequa, ex linea Ferrara e Chiaramonte hanno subito diversi danni alla pavimentazione) e di alcuni fiumi (Cuccovio e Liequa hanno straripato e danneggiato in più punti gli argini). Tali interventi fanno seguito agli interventi urgenti che sono stati realizzati nelle stesse giornate di emergenza: tutte le frane e i disagi che si sono verificati in quei giorni sono stati eliminati nell’immediato. La prossima settimana ci saranno altri interventi di messa in sicurezza di altre strade esterne (Caracunsenti, Santa Margherita, orti di donna scala, fiume Cuccovio, e ruscello zona artigianale)

Inoltre, in queste settimane, si procederà con la sistemazione e il ripristino del manto stradale di numerose strade interne ed esterne.

