Calcio. Virtus Ispica sconfitta dalla Nebros 2 – 0

Ancora una sconfitta per l’Asd Virtus Ispica nel girone B del campionato di Eccellenza. Sul campo della Nebros, il fanalino di coda giallorosso è uscito battuto con il risultato di 2-0. Può sembrare assurdo dirlo, ma la Virtus Ispica ha comunque dato segnali di vivacità e vitalità, ha pure colpito una traversa con Santucho quando si trovava in svantaggio di una sola rete. Ha subito il primo gol al 33’ su uno svarione difensivo e il raddoppio nella fase finale della ripresa quando, cercando di animare un minimo di forcing, è stato costretto a cedere subendo una ripartenza. Il più grosso limite, per la Virtus Ispica, è il fatto di non essere riuscita ad andare a goal. Per il resto, la squadra si è ben difesa, ha cercato di fronteggiare un avversario molto mobile, ma non è stata in grado di centrare il bersaglio della rete dei padroni di casa. “Stiamo cercando, però, per quanto possibile – dicono dalla dirigenza della Virtus Ispica – di rendere più densa la bontà delle giocate dell’intero gruppo. Sono minimi spiragli su cui potere fare appiglio sapendo che ancora la matematica non ci condanna alla retrocessione diretta. E, quindi, finché c’è vita c’è speranza. Facciamo, nonostante la sconfitta, i complimenti ai ragazzi perché, consci della difficoltà del momento, hanno dato il massimo. Non è un caso che siano usciti dal campo con gli apprezzamenti ufficiali da parte degli avversari. Ora guardiamo avanti e speriamo di riuscire a sbloccare la situazione delle marcature, almeno per quanto ci riguarda, in una delle prossime partite”.

