Ad Agrigento Cna arte e gusto. Presente Ctcm Modica

Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP presente a “CnArte & Gusto – Le Eccellenze del Territorio e il Saper Fare dei Maestri Artigiani” che si è svolto sabato 11 marzo, al Palacongressi del Villaggio Mosè, su iniziativa delle CNA di Agrigento, Ragusa e Sicilia.

Una iniziativa, nata il giorno dopo la felice esperienza che ha visto protagonisti insieme al cioccolato di Modica IGP, l’Arancia di Ribera e il Pistacchio di Raffadali prodotti entrambi a marchio DOP, nella CHOCO ARENA di Cna del Sigep di Rimini.

Di grande auspicio l’intesa suggellata tra le Cna Agrigento e Ragusa, sostenuta da Cna Sicilia, che punta, fra l’altro , a promuovere in Sicilia nuove certificazioni di qualità Dop e Igp, a cominciare da quella annunciata della ”Mandorla di Agrigento”.

Al Seminario sul tema “Sviluppo& Salute – Prodotti a marchio comunitario: garanzia per una sana alimentazione” hanno partecipato i Sindaci di Raffadali, Silvio Cuffaro e di Ribera, Matteo Ruvolo, che hanno confermato il loro sostegno alle produzioni di eccellenza dei loro territori, oltre al Sindaco di Agrigento padrone di casa, Francesco Micciché che ha sottolineato il valore delle produzioni certificate per un territorio come quello agrigentino, che con Agrigento , unica città siciliana candidata , punta alla attribuzione del prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura. Il Commissario Straordinario di Modica, Domenica Ficano, impossibilitata a presenziare, ha inviato un messaggio di buon lavoro.

Significativa ad Agrigento la presenza di Giorgia Maioli, Exhibition Manager di Sigep – Italian Exhibition Group , che non solo ha confermato il suo sostegno a Cna Alimentare per l’edizione 2024 di Choco Arena, ma ha anche annunciato che grazie a Cna Alimentare, le produzioni di eccellenza oggi in esposizione, parteciperanno a SIGEP China, in programma dal 10 al 12 maggio a Shenzhen.

L’annuncio della partecipazione a Sigep China ha galvanizzato i rappresentanti dei Consorzi di Tutela presenti: Salvatore Gazziano per il Pistacchio di Raffadali Dop, Giusy Orlando per l’Arancia di Ribera Dop e Nino Scivoletto per il Cioccolato di Modica Igp che nei loro interventi avevano auspicato un sostegno delle istituzioni per superare le difficoltà di posizionamento dei prodotti nei mercati internazionali.

Il Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il valore strategico dell’asse Ragusa – Agrigento non solo per le produzioni di eccellenza, ma anche per l’avvio di proficue collaborazioni nel campo culturale e turistico. A tale ultimo proposito ha lanciato al Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè l’idea della istituzione di un Itinerario Culturale e Turistico denominato “La Via dei Nobel di Sicilia”. Così i territori si arricchiscono- ha dichiarato Scivoletto- di una ulteriore offerta turistica con al centro Pirandello e Quasimodo , intorno il Patrimonio Monumentale Unesco e le eccellenze agroalimentari DOP e IGP, capaci di assicurare quel turismo esperienziale oggi assai ricercato dal mercato.

A tutti i Gruppi Folkloristici Internazionali partecipanti all’edizione 2023 del Mandorlo in Fiore sono stati consegnati i “Paniere delle eccellenze” , un gesto simbolico attraverso il quale Arancia di Ribera Dop, Cioccolato di Modica IGP , Pistacchio di Raffadali Dop e la Mandorla di Agrigento hanno raggiunto 22 Paesi del mondo dall’Albania al Cile , dal Giappone all’India, dalla Corea alla Malesia e così via.

“CnArte & Gusto – Le Eccellenze del Territorio e il Saper Fare dei Maestri Artigiani” chiude questa prima tappa con un bilancio positivo e si prepara alla seconda tappa, nell’ambito di Chocomodica a dicembre prossimo.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime il suo ringraziamento alla CNA, nelle sue diverse articolazioni, e nelle persone di Gabriele Rotini, Piero Giglione, Giuseppe Cascone, Vincenzo di Stefano, Tindaro Germanelli, Francesco Di Natale, Claudio Spoto, Giuseppe Santocono, Carmelo Caccamo.

Foto 1 Astuccio speciale dedicato all’evento e donato a tutti i gruppi folcloristici;

Foto 2 Cous Cous dolce e Consorzi Arancia, Cioccolato e Pistacchio

