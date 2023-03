IACP Ragusa. Incontro a Palermo per i danni del maltempo

Incontro, presso la sede dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, tra il Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, Paolo Santoro, e l’Assessore Alessandro Aricò, per discutere delle azioni da intraprendere a seguito dei rilevanti danni provocati agli immobili di proprietà dell’Istituto dall’eccezionale ondata di maltempo che si è verificata nei giorni 9 e 10 Febbraio.

“L’aver portato all’attenzione dell’assessore Aricò la problematica – dice Santoro- , illustrando nei dettagli gli interventi che si rendono necessari per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di abitabilità degli edifici, rappresenta un altro importante tassello da aggiungere al più ampio progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti. Si aggiunga che i disagi sono stati riscontrati, anche, in quegli edifici dove sono in corso i lavori di manutenzione, aggravando la situazione interna ed esterna degli edifici, modificando nei fatti il quadro economico dei lavori. Questo graverà ulteriormente sul servizio manutenzione dell’Istituto che può contare su poche somme a disposizione”. All’incontro era presente il deputato regionale Giorgio

Assenza. “Ringrazio l’on Giorgio Assenza conclude il Commissario Straordinario dell’Iacp – per aver sollecitato questo incontro. Adesso aspettiamo con fiducia che l’Assessore Aricò, così come promesso durante l’incontro, porterà presto la questione in Giunta affinché le somme richieste siano ammesse a finanziamento e si possa procedere ad effettuare gli interventi urgenti evidenziati.”

