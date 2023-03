Santa Croce Camerina. Si potenziano i servizi per l’infanzia

Al via i lavori per l’adeguamento dei locali comunali di piazza degli Studi che saranno destinati al programma sperimentale comunale “Spazio gioco”, rivolto ai bambini residenti a Santa Croce Camerina da 18 a 36 mesi. “L’amministrazione comunale – dice il sindaco Peppe Dimartino – è sempre vicina alle esigenze della cittadinanza. Nell’ambito delle politiche di famiglia il nostro comune risulta privo di servizi educativi per la prima infanzia da 0 a 36 mesi. Nel nostro programma abbiamo tra gli obiettivi quello di sviluppare e promuovere le relazioni educative, di sviluppare potenzialità e di garantire il diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale. Da qui la realizzazione, in via sperimentale di questo servizio integrativo per la prima infanzia”. I lavori saranno effettuati grazie ad un finanziamento derivante dalla Legge 11 del 2016. Il progetto avrà durata di 10 mesi, dal lunedì al venerdì per 5 ore giornaliere. Per l’accesso è necessario presentare apposita istanza utilizzando il modulo di iscrizione predisposto dall’ufficio Servizi sociali. Saranno agevolati in graduatoria i minori che vivono con un unico genitore che lavora, i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorative, i minori affetti da handicap ai sensi della L. 104/92, minori che appartengono a nuclei familiari dove sono presenti soggetti che presentano disabilità grave, ed i minori appartenenti a famiglie numerose. Qualora il numero di istanze sia superiore al numero dei posti disponibili si terrà conto dell’Isee.

