Calcio. La Virtus Ispica affida la guida tecnica a Caschetto

L’Asd Virtus Ispica ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra al direttore sportivo Salvo Caschetto, che dunque vestirà il ruolo di allenatore, e al team manager Giovanni Modica che avranno l’onere di portare a compimento la stagione. Il direttore generale, Carmelo Re, tiene a ricordare che il progetto d’inizio stagione prevedeva la valorizzazione dei giovani, obiettivo che in parte è stato raggiunto grazie all’elevato minutaggio concesso ad una buona parte degli atleti juniores. Purtroppo, questo percorso si è rivelato lungo e pieno di insidie ed i risultati stanno tardando ad arrivare. Questo, però, non deve far venire meno lo spirito di rifondazione che costituisce uno dei principali obiettivi di quest’annata agonistica. “Detto questo – continuano dalla società – il gruppo resta compatto e non siamo ancora condannati matematicamente alla retrocessione per cui proseguiremo sino alla fine a dare il massimo nel tentativo di risalire la china. Lo faremo domani, sul campo della Nebros, e in occasione di tutte le altre gare. Abbiamo messo a disposizione di mister Caschetto l’intero parco giocatori e cercheremo, come nella nostra migliore tradizione, di vendere cara la pelle. Ringraziamo mister Giuseppe Trigilia per l’impegno profuso e gli auguriamo le migliori fortune per il futuro. Per quanto riguarda gli avvicendamenti societari di cui si è ventilato, il presidente Piero Fidelio tiene a sottolineare che è stato avviato un percorso volto a migliorare la struttura societaria tramite la redistribuzione interna delle cariche e ad avvicinare nuovi imprenditori locali per rendere la società più solida anche dal punto di vista finanziario. Chiediamo, inoltre, ai tifosi e agli sportivi di starci accanto anche nei momenti difficili e di far sentire il loro supporto nelle prossime partite per cercare di raggiungere tutti insieme l’obiettivo prefissato ad inizio stagione”.

