Pallamano, A2. KeyJey Ragusa riceve il Palermo

Continua la fase a orologio, nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C, per la KeyJey Ragusa che sabato, inizio gara alle 19, sarà impegnata in casa con la Pallamano Palermo. Un’altra sfida con gli sfavori del pronostico per il sette allenato da Adam Klimek che, per quanto possibile, dovrà cercare di tenere dritta la barra dell’andamento del match nel tentativo di limitare i danni. Un altro test probante, dunque, per il gruppo ibleo che, dopo l’esperienza nella Youth League a Conversano, sarà chiamato a fare valere tutte le proprie prerogative giocando dinanzi al pubblico di casa per dimostrare di avere ancora margini di crescita e cercare, nei limiti del possibile, di fare bella figura. “I nostri ragazzi – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – vogliono scommettersi sempre di più nel proseguire un percorso che deve cercare di non penalizzarli ma, anzi, per quanto possibile, esaltarne le caratteristiche. Sappiamo che non è facile ma il gruppo, da questo punto di vista, è abbastanza collaudato e vuole senz’altro dimostrare sino in fondo le proprie caratteristiche. Noi abbiamo contezza di questa situazione e sappiamo qual è il valore di una sfida, a questo punto della stagione, in cui, come nelle altre partite, occorrerà profondere il massimo impegno”.

Salva