Monterosso Almo. Primo cammino inclusivo in Sicilia

Bellissima serata all’ARCI insieme al gruppo di Noisy Vision nel loro primo cammino inclusivo in Sicilia, un gruppo di persone, tra cui ciechi, ipovedenti, ipoudenti in cammino da Modica a Palazzolo Acreide nel siracusano. Durante la serata di accoglienza il gruppo ha ascoltato con entusiasmo il cantastorie Peppino Castello, socio Arci, che si è esibito in alcune storie del suo interessante repertorio. Il gruppo formato da 16 camminatori, tra cui ciechi, ipovedenti e ipoudenti, con in testa la bravissima guida naturalistica Nanni Di Falco e l’eccellente Alessandro Pantano concluderà la propria esperienza di cammino a Palazzolo

Acreide. E la prima iniziativa di cammino inclusivo che si svolge in Sicilia, un vero e proprio viaggio a piedi di diversi giorni pensato per un gruppo di persone che comprende anche disabili sensoriali. ( nella foto di gruppo tutti i partecipanti)

