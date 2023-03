Vittoria. Polemica su consulenti al Comune. “Gratuitamente”

Il Comune di Vittoria ha conferiti ben 19 incarichi di consulenza, a titolo gratuito, per tutto l’anno 2022. Tutti gli incarichi, quale rimborso spese dettagliatamente documentato, sono stati spesi 1.571,7 euro, così come attestato dalla determina della Direzione Politiche Finanziarie Bilancio Tributi e Fiscalità dell’ Ente con nota formale di protocollo n.191/PFB del 2023.

“Questi consulenti – spiega il sindaco, Ciccio Aiello, in risposta alle polemiche sollevate in consiglio comunale dall’opposizione politica – mettono personalmente a disposizione del Comune il loro tempo e la loro professionalità in relazione all’incarico assegnato. I rimborsi fanno riferimento alle spese vive sostenute per le missioni effettuate in ragione del loro incarico fuori dal territorio comunale. Ritengo che l’apporto da parte di questi consulenti sia assolutamente fondamentale . I benefici della loro opera, che lo ricordiamo è assolutamente a titolo gratuito, risultano visibili dalle numerose iniziative che durante l’anno trascorso hanno animato la città. Gli atti sono pubblici e accessibili a tutti” .