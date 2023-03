Assenza (FdI). “L’autonomia differenziata sia valore aggiunto”

«L’autonomia differenziata non è da condannare a priori, anzi può costituire un valore aggiunto per la Sicilia. Il governo regionale guidato da Renato Schifani così come quello precedente non può certo essere accusato di accondiscendenza nei confronti di diktat nazionali. Siamo certi che continuerà a far sentire con autorevolezza la propria voce a tutela dei siciliani che non saranno né traditi né abbandonati». Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia, aggiungendo: «Il nostro auspicio è che questo sia un tema all’insegna della collaborazione tra tutte le forze politiche. È già importante il mancato riferimento alla spesa storica, che in molti casi era penalizzante per la Sicilia. Il governo Schifani ha ben chiaro che si dovrà tenere conto anche della differente situazione di partenza relativamente, ad esempio, alle infrastrutture e alla Sanità. Inoltre sappiamo bene che la Sicilia ha il diritto- ora riconosciuto anche dalla Costituzione- alla compensazione dei gravi svantaggi causati dall’insularità».

