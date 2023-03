Siria. No alla violazione della sovranità da parte Stati Uniti

Il ministero degli Esteri siriano ha condannato la visita del Capo di stato maggiore degli Stati Uniti, Mark Milley, in una base militare nel nord-est del Paese arabo. Il ministro evidenzia il rifiuto di Damasco della violazione della sovranità internazionale, integrità territoriale e diritto internazionale. Il ministro inoltre indica che in realtà, nonostante la lotta condotta contro i terroristi da parte delle forze armate statunitensi posizionate in territorio siriano, gli attacchi contro il sedicente Stato islamico (noto anche come Daesh) non prenderebbero di mira quest’ultimi, ma i civili siriani. Il ministero degli Esteri nel documento, ha evidenziato il saccheggio delle ricchezze siriane da parte delle truppe Usa, che in poco più di una settimana hanno bloccato più di 150 petroliere cariche di petrolio, come conseguenza delle misure coercitive imposte dalla nazione nordamericana nei confronti di Damasco. In conclusione, si legge nel documento, la Siria ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine alle violazioni della sovranità siriana, nonché di interrompere il sostegno alle milizie separatiste.

