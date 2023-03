Villetta in fiamme tra Marina di Modica e Sampieri

Un incendio ha avvolto all’alba di domenica una villetta ubicata tra Marina di Modica e Sampieri. L’immobile non è abitato tutto l’anno e, quando sono divampate le fiamme, non c’era nessuno. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, svegliati dall’acre odore di bruciato. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per avere ragione delle fiamme. E’ arrivato anche il proprietario della villetta, un modicano, che non ha potuto fare altro che constatare i danni ingenti causati dal fuoco, nonostante il tempestivo intervento. Sono arrivati anche i carabinieri per indagare sulle cause dell’incendio: al momento non viene tralasciata nessuna ipotesi, compresa quella dolosa, anche se apparirebbe sconosciuto, in quest’ultimo caso, il motivo. La villetta, dotata piscina e piante decorative, comprese alcune palme, è ben visibile dalla strada, dal lato della pista ciclabile, nei pressi dei villaggi turistici. Come accennato in casa non c’era nessuno e dunque per fortuna non si sono registrati feriti.

