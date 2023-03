Calcio. Gela-Vittoria partita a rischio 3

Domenica Gela si svolgerà l’incontro di calcio Gela – Vittoria. Giovedì scorso si è svolta in questura la riunione tecnica, nel corso della quale il Vittoria Calcio, presentatosi in ritardo e non nella sua più elevata rappresentanza, ha reso noto di non essere in grado di assolvere alle misure deliberate dal CNIMS del Dipartimento della PS con la determinazione n.8/2023 del 23 febbraio 2023.

Sul punto, peraltro, si era espresso la scorsa settimana anche il Comitato sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica nisseno le cui richieste sono state suffragate dall’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive che aveva già sei giorni fa classificato la partita a rischio 3 (elevato) per via di episodi pericolosi tra tifoserie verificatisi nelle ultime occasioni precedenti.

Il CNIMS del Dipartimento della PS per motivi di ordine e sicurezza pubblica, relativamente ai supporters della tifoseria organizzata, aveva prescritto ai dirigenti del Vittoria calcio di procedere alla vendita dei biglietti entro le 19.00 di oggi, previa presentazione di un documento di riconoscimento, la trasmissione dell’elenco dei tifosi alla Questura di Caltanissetta e l’impiego di volontari/steward per l’accoglienza della tifoseria organizzata, avvertendo di ciò la Lega, così come avvenuto in altre analoghe situazioni.

Il Questore di Caltanissetta aveva, inoltre, disposto una capienza massima della tifoseria organizzata del Vittoria di 150 tifosi con 20 steward o 300 supporters con 30 steward.

Il Vittoria, dopo aver anticipato nel corso della riunione di non essere in grado di adempiere alle prescrizioni, ha così rinunciato ad avere al seguito la propria tifoseria organizzata, chiedendo agli organi di Pubblica Sicurezza di vietare la trasferta ai propri tifosi.

Il Questore di Caltanissetta preso atto della decisione comunicata con nota scritta di ieri mattina dal Vittoria calcio (determinata non si sa se per inerzia o per impossibilità), ha effettuato le relative comunicazioni al Ministero dell’Interno – Dipartimento della PS, al Prefetto di Caltanissetta e alle Autorità di pubblica sicurezza corrispondenti.

Il Questore ha, quindi, firmato apposita ordinanza di servizio che regolerà l’afflusso del pubblico allo stadio poiché l’incontro di Gela si svolgerà regolarmente.

I servizi di ordine pubblico, diretti da funzionari della Questura di Caltanissetta, saranno svolti da personale delle forze di polizia territoriali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale), oltre che da reparti specializzati messi a disposizione di rinforzo dal Dipartimento della PS su richiesta delle autorità di ps provinciali di Caltanissetta e quantificate dal Questore.

Si invitano pertanto i tifosi gelesi a recarsi allo stadio con congruo anticipo e i supporters della tifoseria organizzata del Vittoria calcio, attesa la mancata organizzazione della vendita dei biglietti da parte della società, a non recarsi a Gela dove, ai botteghini e nei punti biglietteria, i tagliandi saranno venduti solo previa verifica documentale.

Il Questore Ricifari in merito agli accadimenti ha dichiarato: “Invito i cittadini e i tifosi di calcio a collaborare perché la giornata di domani, con il derby Gela – Vittoria, sia una bella occasione per celebrare sport e civiltà tra cittadini per bene. Purtroppo in passato ci sono stati episodi gravi che hanno portato a denunce e DASPO per molti tifosi che si sono resi autori di episodi di violenza. Sono convinto che con uno sforzo corale e maggiore disponibilità da parte dei dirigenti si sarebbe potuto ospitare anche il pubblico organizzato Vittoriese. Per il futuro sono certo che con l’aiuto di tutti e in particolare dei tesserati della Lega e della Federazione ciò sarà possibile. Per le Autorità di PS la trasferta era autorizzata a condizione che la società garantisse – come previsto dalle norme sulle manifestazioni sportive da parecchi anni – quanto prescritto al Vittoria calcio”.

