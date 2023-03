Calcio, Comiso si prepara al match casalingo contro Nebros

Domani grande attesa per il match casalingo contro la Nebros, match valido come nona giornata di campionato di Eccellenza, girone di ritorno. Dopo lo stop della partita precedente, giocata nell’anticipo del sabato, si scende in campo presso lo stadio Peppe Borgese con tanta voglia di rivalsa.

“Questa settimana è andata bene, abbiamo lavorato, abbiamo analizzato gli errori commessi in precedenza – ha dichiarato mister Francesco Tudisco – “Abbiamo svolto tutto ciò che era necessario svolgere anche sotto l’aspetto mentale, perché oramai mancano poche settimane alla fine del campionato e non possiamo più concedere nulla agli avversari, ad iniziare da domani. A proposito di domani, l’avversaria sarà la Nebros, una squadra di categoria, pericolosa, che si trova in una posizione di classifica tranquilla, ma non per questo domani sarà una passeggiata, anzi tutt’altro. Domani si scenderà in campo per affrontare una squadra che è senza pensieri e per questo la considero come una delle squadre boomerang, delle mine vaganti, ovvero squadre che possono cambiare le sorti della partita. Noi dobbiamo essere bravi a disinnescare questa mina, ed essere consapevoli di questo.

La nostra forza deve farsi sentire, specialmente dopo la ricaduta di sabato scorso e voglio vedere la velocità di reazione, la velocità di rialzarsi e di dimostrare il nostro valore. Abbiamo le carte in regola per farlo e credo che lo faremo in maniera esemplare”.

