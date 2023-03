Vittoria, Giornata Europea dei Giusti. Iniziativa in memoria di Giovanni Palatucci

Lunedì 6 marzo, alle ore 10,30, a Vittoria in occasione della “Giornata Europea dei Giusti” la Questura di Ragusa e l’Amministrazione Comunale di Vittoria, daranno luogo ad una cerimonia commemorativa per ricordare il 78° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, definito “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dalla deportazione nazista migliaia di ebrei, deceduto a soli 36 anni nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia inizierà in Piazza Vittoria Colonna, presso il sito ove già nel 2021 è stato piantumato l’albero di ulivo ed apposta la targa in memoria, con la deposizione di una corona di fiori.

L’evento, che coinvolgerà gli alunni della scuola primaria “San Biagio” di Vittoria che, daranno lettura di alcuni brani tratti dalla biografia di Palatucci, e gli alunni della scuola primaria “Portella della Ginestra” di Vittoria, che con la loro orchestra eseguiranno alcuni brani che ricordano i momenti di terrore vissuti dalle vittime dell’olocausto, tra cui tantissimi bambini, dalle ore 11,00 successive proseguirà presso il locale Teatro comunale – Vittoria Colonna, dopo i saluti delle massime Autorità Civili e Militari.

