Modica. Furto con spaccata presso Bruno Euronics

Furto con spaccata la notte scorsa ai danni del centro commerciale Bruno Euronics di Piazzale Bruno a Modica. Ignoti, utilizzando una Fiat Grande Punto, sono penetrati all’interno dell’esercizio ed hanno asportato in particolare materiale di telefonia. Sono stati, comunque, in parte sfortunati perchè nel compiere la spaccata con l’autovettura infrangendo una vetrina laterale, hanno danneggiato la macchina per cui hanno dovuto abbandonare il veicolo e fuggire a piedi. Sono in corso di quantificazione i danni (hanno rubato solo telefoni). Della vicenda si sta occupando la polizia

