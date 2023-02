Ragusa. Al via il Progetto A.A.P.I.S.

Prende avvio il progetto A.A.P.I.S. della sottomisura 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, promossa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Il progetto A.A.P.I.S. nasce da un’idea della Cooperativa Terra Iblea e dalla stretta collaborazione con il Comune di Ragusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e partners come l’Azienda Agricola Natale Guastella e Casato Licitra. Il progetto mira ad avviare un percorso di inclusione sociale per 12 giovani con disabilità intellettiva maggiore ed autismo. I 12 beneficiari già individuati tra le diverse realtà di settore della Provincia di Ragusa hanno un’età compresa tra i 16 ed i 41 anni. Ma è intenzione della cooperativa Terra Iblea ampliare il progetto ad una platea maggiore di beneficiari.

Le attività progettuali saranno strettamente guidate e monitorate da quattro operatori con specifica esperienza nel settore e da un’equipe multidisciplinare formata da uno psicologo, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un educatore professionale ed un logopedista.

Il progetto A.A.P.I.S darà la possibilità ai giovani beneficiari di approcciarsi al mondo

dell’agricoltura e della cura degli animali riuscendo a sviluppare, in base alle proprie attitudini, nuove competenze e saperi. Saranno i protagonisti di un reale percorso di inclusione sociale attraverso lo svolgimento di attività assistita con animali e attività di trasformazione e degustazione di prodotti agricoli. Il tutto si svolgerà presso la Tenuta Cillone, fondo agricolo di proprietà della Cooperativa Sociale “Terra Iblea”.

Un calendario pieno di attività con un contorno di eventi culturali, il tutto per arricchire il bagaglio personale di ciascun ragazzo e prepararlo ad affacciarsi al mondo del lavoro.

Salva