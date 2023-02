Nomina esperti a Vittoria. Iv: “Determine che non convincono”

Perché in tutte le determine del sindaco di nomina degli esperti c’è qualcosa che non va? E’ quanto evidenzia la consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia, in uno al Collettivo politico per una Vittoria democratica, ponendosi il suddetto quesito e sottoponendolo a vari organi competenti con un esposto ed un’interrogazione consiliare. “Le determine in questione del sindaco (circa una trentina) – è spiegato in una nota – sembrano violare tutti i parametri ed i requisiti di legge e nominano amici elettorali del primo cittadino, rischiando di fare pagare al Comune svariate decine di migliaia di euro illegittimamente. A questo punto, ci si deve aspettare il solito pusillanime autoannullamento? Una cosa è certa. L’azione di controllo e segnalazione su quella che sembra una situazione di illegalità diffusa, continuerà incessantemente da parte nostra”. Siggia e Collettivo precisano, altresì, che “le determine, a nostro modo di vedere, violano il decreto legislativo 175/01, mentre quella relativa al parlamentare regionale nominato in qualità di esperto viola, a nostro giudizio, la normativa sulle incompatibilità dei componenti dell’Assemblea regionale siciliana”.

